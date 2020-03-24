تمديد تأجيل الدراسة والشهادة الإعدادية.. أبرز تصريحات وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تمديد وقف الدراسة بالمدارس لمدة أكبر، قائلا: "كل شيء بيتغير ولسه أمامنا شوية".



وأضاف شوقي، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن :"المدة إللي كانت معمولة هتطول عن كدا، والوضع الحالي هو ما يحكمنا مع وباء كورونا، ولازم نتعامل مع الموضوع بهدوء، ممكن نأجل الدراسة لعشرة أيام تقريبا".



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم كانت سريعة في كل قراراتها، وما يخص طلاب كل المراحل التعليمية النقل والشهادة، مشيرا إلى محاولة الوزارة العمل على إيجاد حلول "عشان نريح بعض".



وتابع الدكتور طارق شوقي ، :"الناس فاكرة اني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا لا نحن في دولة مؤسسات والمسألة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".



وشن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة نقد لاذع على مسربي مستندات تتعلق بخطة الوزارة الفترة المقبلة وخلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر في غاية الحرج ويجب التعامل من البعض بحكمة.



وأضاف شوقي، أن هناك تسريبات لأوراق تخص وزارة التربية والتعليم، وتُنشر على السوشيال ميديا وتقوم الدنيا ولا تقعد.



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"أي حد يسرب مستندات ويخترق النظام يعرض نفسه للمسائلة القانونية ولا تهاون معه علا الإطلاق.



وأكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه :"في ناس بتبيع مشاريع التخرج اللي إحنا شغالين عليها بمقابل 200 جنيه للمشروع".



وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الوزارة من مشكلة امتحانات الشهادة الإعدادية.



وقال شوقي، إنه :"بالنسبة للشهادة الإعدادية نعمل ونحاول أن نتفادى أي تجمع للطلاب ونحاول إيجاد حلول والطلاب قاعد في بيته، والدولة كلها في أزمة كبيرة بسبب كورونا".



وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الحلول التي توصلنا لها، وأذكر أننا نعمل بربع القوة في مرحلة شديدة الخطورة.



ووجه الوزير نداء لأسر الطلاب، قائلا :"محدش يأخذ قرار غير من فم الوزير فقط وأي كلام أخر غير صحيح على الإطلاق".



وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، :"الناس فاكرة أني هقوم الصبح وهقول نعمل كدا فنعمل كدا لا نحن في دولة مؤسسات والمسائلة ليست بهذه البساطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب العمل على حلها".



