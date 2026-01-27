قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
محافظات

استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه
الإسماعيلية انجي هيبة

تستكمل محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زميله وتقسيم جسده بصاروخ كهربائي، في الجريمة المعروفة إعلاميا بـ"جريمة المنشار".

وشهدت الجلسة حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه، إلى جانب محامي المجني عليه، حيث ناقشت المحكمة ما ورد بتقرير الطب النفسي المرفق بالأوراق والمتعلق بالحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الواقعة.

وأكد تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، تمتع المتهم بكامل قواه العقلية، وعدم معاناته من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية، سواء في الوقت الحالي أو أثناء وقوع الجريمة، مع ثبوت سلامة إدراكه وقدرته على التمييز والاختيار.

وفي هذا السياق، قال محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليها، إن التقرير خلص إلى خلو المتهم من أي عجز عقلي أو نقص في الإرادة، وتمتعه بالقدرة الكاملة على الحكم الصحيح على الأمور، ومعرفة الصواب من الخطأ، وهو ما يترتب عليه مسؤوليته الجنائية الكاملة عن الوقائع المنسوبة إليه.

وأشار الجبلاوي إلى أن عرض المتهم على الطب النفسي جاء بناءً على طلب هيئة دفاعه خلال جلسة سابقة، بدعوى التشكيك في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة لحسم الأمر بشكل نهائي.

يُذكر أن محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، كانت قد قررت في جلسة 20 يناير تأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 يناير الجاري،استجابة لطلب دفاع المتهم للاطلاع على تقرير الطب النفسي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين استدرج المتهم المجني عليه، واعتدى عليه بآلة حادة قبل أن يقوم بتقطيع جسده وإخفاء أجزاء منه، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي وجود دلائل على تخطيط مسبق، وأكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة.

وتواصل المحكمة استكمال جلساتها لسماع المرافعات قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

