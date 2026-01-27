قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

رشا عوني

انتشر فيروس نيباه الجديد في العديد من الدول على رأسها الهند التي سجلت عدة إصابات بفيروس نيباه الذي يسبب الوفاة .  

و أعلنت السلطات الصحية في الهند حالة من الاستنفار القصوى بعد رصد حالات إصابة جديدة بفيروس نيباه شديد الخطورة، في تطور يعيد إلى الأذهان المخاوف من تفشيات وبائية مفاجئة.

وعن التساؤلات حوّل وجود فيروس نيباه في مصر ، فلم يتم رصد اي حالات مصابة ب فيروس نيباه في مصر ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن انتشار اي فيروسات جديدة في مصر.

ما هو فيروس نيباه؟

ينتمي فيروس نيباه إلى الفيروسات الحيوانية المنشأ، حيث ينتقل في الأساس من خفافيش الفاكهة أو الخنازير المصابة إلى البشر، مع إمكانية انتقاله لاحقًا من شخص إلى آخر.

وتُعد الخفافيش المنتشرة في البيئات الحضرية والريفية بالهند المستودع الطبيعي لهذا الفيروس شديد الفتك.

أعراض فيروس نيباه 

الإصابة بفيروس نيباه خطيرة وحتى قاتلة لذلك، في الحالات التي يُشتبه فيها بالإصابة بالفيروس، يجب استشارة أخصائي صحي على الفور. ويكتسب التشخيص المبكر أهمية كبيرة خاصة في المناطق التي ينتشر فيها فيروس نيباه. 

إليك أعراض الإصابة بفيروس نيباه كما يلي:

الحمى: يمكن أن يكون ارتفاع درجة الحرارة علامة مبكرة على الإصابة بالعدوى.

الصداع: الصداع الشديد شائع.

آلام العضلات: آلام العضلات والشعور بالضعف: قد تحدث آلام في العضلات والشعور بالضعف.

مشاكل في الجهاز التنفسي: السعال وضيق التنفس وضيق التنفس وضيق التنفس قد يحدث.

فقدان الوعي: في الحالات الأكثر خطورة، قد يحدث فقدان الوعي.

اضطرابات الوعي: يمكن ملاحظة اضطرابات خطيرة في الوعي مثل الغيبوبة.

تهيج الحلق والقيء: أعراض الجهاز الهضمي مثل الانزعاج في الحلق والقيء والإسهال يمكن ملاحظتها.

تغيرات في الوعي: قد تحدث تغيرات عقلية مثل الارتباك أو الهياج أو السلوك العدواني.

هل يسبب فيروس نيباه الوفاة؟

تبدأ أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه عادة بحمى شديدة وصداع وآلام عضلية، لكنها قد تتطور سريعًا إلى التهاب حاد في الدماغ، وهو ما يجعل المرض مميتًا في نسبة كبيرة من الحالات.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن معدل الوفيات يتراوح بين 40% و75%، في ظل غياب أي لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

طريقة عدوى فيروس نيباه 

 

فيروس نيباه هو فيروس حيواني المنشأ لا يوجد له علاج حتى الآن ويمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا لدى البشر.

 وهو فيروس حيواني المنشأ، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر. ينتشر فيروس نيباه عن طريق حيوانات برية مختلفة، وخاصة خفافيش الفاكهة. ويمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو من خلال الطعام والشراب الملوثين.

لقاح فيروس نيباه 

لا يوجد علاج أو لقاح محدد مضاد للفيروسات لفيروس نيباه،  لذلك، يقتصر علاج الأفراد المصابين على التدابير الداعمة لمعالجة الأعراض.

علاج فيروس نيباه

 قد تشمل طرق العلاج هذه ما يلي:

علاج الأعراض: تُبذل محاولات للسيطرة على أعراض الأفراد المصابين. يمكن استخدام خافضات الحرارة ومسكنات الألم وغيرها من علاجات الأعراض.

دعم الجهاز التنفسي: يمكن توفير الدعم التنفسي مثل العلاج بالأكسجين أو التهوية الميكانيكية للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس.

العلاج بالسوائل: يمكن إعطاء العلاج بالسوائل عن طريق الوريد للحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف.

العزل في المستشفى: عزل الأفراد المصابين في المستشفيات يمنع انتشار العدوى إلى المرضى الآخرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

استخدام معدات الحماية الشخصية: يجب على العاملين في الرعاية الصحية استخدام معدات الوقاية المناسبة عند مخالطة المرضى المصابين بالعدوى.

تجنب الحيوانات المصابة: الابتعاد عن الحيوانات المصابة مهم في منع انتشار الفيروس.

الحجر الصحي والمراقبة: من المهم عزل المخالطين ومراقبة حالتهم الصحية لمنع انتشار الفيروس.

فيروس نيباه اعراض فيروس نيباه علامات فيروس نيباه تشخيص فيروس نيباه لقاح فيروس نيباه

