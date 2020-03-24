هنفطر إيه النهاردة.. طعمية إسكندراني محشية وبيض باللحمة المفرومة والحلو عصير كريز

تحتار أغلب النساء فى الوقت الحالى فى ظل العزل المنزلي والبقاء فى البيت، في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.
بيض عيون باللحم المفروم للشيف حسن
المقادير:
50 مل زيت
150 جم بصل مكعبات
200 جم لحمة مفرومة
50 جم صلصة
5 جم ملح
5 جم فلفل
5 جم كركم
5 جم شطة
5 جم بهار
50 جم كسبرة مفرومة
5 بيضات
طريقة تحضير بيض عيون باللحم المفروم
- نشوح بصلًا فى الزيت ثم تضاف اللحمة المفرومة ونقلبهم جيدا وتتبل بالملح والفلفل ونقلبهم جيدا وتضاف الكسبرة ونقلبهم جيدا.
-نضع اللحمة فى بايركس ونضيف شرائح فلفل أخضر بشكل دائرى ونكسر فيها البيض وندخله الفرن لدقائق
طعمية إسكندراني محشية الشيف نجلاء الشرشابى
المقادير:
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.
* ثم تقلى في الزيت وتقدم.
الحلو عصير كريز للشيف توتا مراد:
مقادير عصير الكريز:
كوب كريز
2 و نصف كوب ماء
3 ملاعق سكر
3 ملاعق شربات كريز
طريقة تحضير عصير الكريز:
* يقطع الكريز وتزال النواه ثم يوضع الكريز مع السكر والماء.
* يضاف شربات الكريز ثم يفرم الخليط جيدا ثم يقدم باردا.