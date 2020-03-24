AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند استخدام خل التفاح؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:31 ص
خل التفاح
خل التفاح
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن خل التفاح مستخلص من ثمرة التفاح، ويتميز خل التفاح بمذاقه المختلف الذى يدفع الكثير من الأشخاص إلى إضافته على مختلف الأطعمة مثل السلطة.

وينصح النادى، بأستخدام خل التفاح باستمرار لأنه يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية الضرورية لجسم الانسان، والتي كان أبرزها

-إنقاص الوزن  من خلال تناول ملعقتين صغيرتين من الخل ومزجهما بكأس ماء بعد كل وجبة.

-يعالج حروق الشمس من خلال غمس قطعة قماش او قطن وضعها على المكان .

-يخلصك من قشرة الشعر فيمكنك وضع كمية من الخل المخفف بماء على فروة الراس لمدة ساعة ثم غسله.

-يعالج التهاب المفاصل عن طريق تناول ملعقة صغيرة من الخل بكأس ماء وشربه بعد كل وجبة لمدة شهر.

- يعمل على تطهير البكتيريا والجراثيم التى توجد فى الجسم من خلال ملعقة صغيرة من الخل بكأس ماء وشربه مرة يوميا.

-يساهم فى علاج التهابات الحلق  من خلال مزج ملعقة صغيرة من الخل بكاس ماء على شكل غرغرة لمدة 5 ثواني كل ساعة.

- يعالج الأرق و قلة النوم فينصح بمزج 3 ملاعق من الخل مع فنجان عسل ويؤخذ من المزيج جرعات صغيرة عند النوم والاستيقاظ.

- يخلصك من حب الشباب فيمكنك استخدام ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع ماء وغمس قطعة قطن في المزيج ومسح الحبوب عدة مرات يوميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مضادات حيوية.. بـ 5 جنيهات فقط تخلصي من التهاب الحلق

3 طرق مذهلة لتبييض الأسنان بسرعة غير متوقعة

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

خل التفاح.. 4 فوائد و5 استخدامات غير متوقعة

علاج الزكام .. وصفات طبيعية للحامل والأطفال

بعد تحذير الأرصاد من العاصفة الترابية.. 5 حيل للتخلص من رائحة التراب بالأنف

ترشيحاتنا

ماذا فعلت أم مصرية لمنع ابنها من النزول إلى الشارع.. شاهد

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

اخبار الأهلي.. الحقيقة الكاملة في أزمة أحمد فتحي.. وصدمة لـ رمضان صبحي

الطفلة ماتت والأم في المستشفى.. ربة منزل تلقي نفسها وابنتها من الطابق الرابع في كفر الشيخ.. تفاصيل مؤلمة

بها آثار تعذيب.. تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في مقلب قمامة بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة

أعراض كورونا بعد مرور 7 أيام من الإصابة

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور