ماذا يحدث للجسم عند استخدام خل التفاح؟

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن خل التفاح مستخلص من ثمرة التفاح، ويتميز خل التفاح بمذاقه المختلف الذى يدفع الكثير من الأشخاص إلى إضافته على مختلف الأطعمة مثل السلطة. الأشخاص





وينصح النادى، بأستخدام خل التفاح باستمرار لأنه يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية الضرورية لجسم الانسان، والتي كان أبرزها





-إنقاص الوزن من خلال تناول ملعقتين صغيرتين من الخل ومزجهما بكأس ماء بعد كل وجبة.





-يعالج حروق الشمس من خلال غمس قطعة قماش او قطن وضعها على المكان .





-يخلصك من قشرة الشعر فيمكنك وضع كمية من الخل المخفف بماء على فروة الراس لمدة ساعة ثم غسله.





-يعالج التهاب المفاصل عن طريق تناول ملعقة صغيرة من الخل بكأس ماء وشربه بعد كل وجبة لمدة شهر.





- يعمل على تطهير البكتيريا والجراثيم التى توجد فى الجسم من خلال ملعقة صغيرة من الخل بكأس ماء وشربه مرة يوميا.





-يساهم فى علاج التهابات الحلق من خلال مزج ملعقة صغيرة من الخل بكاس ماء على شكل غرغرة لمدة 5 ثواني كل ساعة.





- يعالج الأرق و قلة النوم فينصح بمزج 3 ملاعق من الخل مع فنجان عسل ويؤخذ من المزيج جرعات صغيرة عند النوم والاستيقاظ.



