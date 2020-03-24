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رياضة

قرار نهائي.. شريف إكرامي يكشف كواليس لأول مرة بشأن الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:21 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، عن السبب الحقيقي وراء قرار رحيله عن القلعه الحمراء.

وأكد إكرامي، عبر برنامج أون تايم، أنه قرر الرحيل من شهر فبراير بعد الميركاتو الشتوي، مشددا على أنه مفيش مسئول داخل النادي تحدث معي بشأن التجديد".

وتابع، "اجتمعت بعد ذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأخبرني كان يجب أن تصارحنا بأنك تنوي الرحيل، وأنا أرى إنه ليس من الجيد أن أضع نفسي في ذلك الموقف وأن أسأل النادي هل تريد بقائي أم لا".

وواصل: أن "ملف تجديد اللاعبين الكبار لم يدار بشكل جيد لا ينبغي أن تمر فترة انتقالات أخيرة أصبح بعدها حرا دون أن يتحدث معي أي شخص، شعرت أن ذلك تلميح بعدم بقائي".

واختتم شريف إكرامي تصريحاته، انه تحمل ضغوطات كثيرة في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل.
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