نقابة الممثلين توقف محمود الليثي وسارة الدرزاوي





كما قرر أشرف، تقديم بلاغ للنائب العام ضد المنتج عادل المغربى، والمنتج الفنى محمد جمال، أصحاب العمل؛ بسبب استعانتهما بفنانين لا يحملون تصريحا من النقابة.



مسلسل "ونسنى"، تقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة يرأسها تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله.

ويشارك فى المسلسل كل من إسلام إبراهيم، ومحمود الليثى وسارة الدرزاوى بجانب عدد من النجوم الشباب.

قرر الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين إيقاف كل من محمود الليثى وسارة الدرزاوى وحازم ايهاب، لمشاركته فى مسلسل بعنوان "ونسنى" دون الحصول على تصريح من النقابة.