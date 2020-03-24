عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عُمان،تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.





وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل (١١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩).





وأوضحت الصحة أن الحالات لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٦٦) حالة.





وناشدت الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة حسب الإرشادات، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين.