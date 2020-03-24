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محافظات

شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:18 ص
.صور تكشف ميدان العتبة
.صور تكشف ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
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عبد العزيز جمال
أخلت محافظة القاهرة منطقتي الموسكي والعتبة من الباعة الجائلين، ضمن إجراءات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وتم تخصيص فريق متخصص بتطهير وتعقيم المنطقة تحت إشراف مديرية الصحة.

وطالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات، حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وحصل صدى البلد على عدة صور ترصد منطقتي العتبة والموسكي قبل وبعد إخلائهما.
شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
شاهد.. ميدان العتبة قبل وبعد كورونا
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