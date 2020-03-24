في الإمارات.. مخالفة مستثناة من دفع الغرامات المرورية عند تجديد الملكية

كشف مدير إدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة بالإمارات،عضو المجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية، العميد أحمد الصم النقبي، عن استثناء مخالفة من دفع الغرامات المروية عند تجديد الملكية دون فحص فني.





وأوضح النقبي،أنه تم استثناء مخالفة قطع الإشارة المرورية الحمراء التي عليها غرامة مرورية مالية بقيمة ألف درهم وحجز للمركبة مدة شهر أو دفع 3000 درهم، و12 نقطة مرورية من دفع المخالفات المرورية مدة ثلاثة أشهر، واعتبارًا من الاحد 22 مارس 2020 لافتا إلى أن الغرامات المرورية تبقى على قائد المركبة في الملف المروري والرمز المروري ويمكنه يدفعها في التجديد المقبل، في حال أراد السائق تجديد ملكية مركبته في التطبيق الذكي أو الموقع الالكتروني دون فحص فني.





وأشار إلى أنه كان في السابق على مرتكبي هذه المخالفة دفع الغرامة المرورية عن طريق التطبيق الذكي أو الموقع الالكتروني، ولكن حجز المركبة والنقاط المرورية كان يتطلب ذهاب قائد المركبة إلى مركز الخدمة لتخليص المعاملة.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج استديو واحد في إذاعة (أبوظبي إف إم)، أن مجلس المرور الاتحادي اجتمع برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، بحضور جميع الأعضاء، وتم مناقشة قرار وزارة داخلية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة واعتبارًا من الاحد 22 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية، ويستثنى منها المخالفات المرورية وحجز المركبات والنقاط المرورية والفحص الفني.





وأشار إلى أن القرارات جاءت تعزيزا للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المراجعين ومقدمي الخدمات في مراكز الخدمة التابع لوزارة الداخلية.





وتابع أن تجديد الملكية مرتبط بالتأمين وبانتهاء الرخصة، وأنه في حال كانت الرخصة منتهية الصلاحية ويريد قائدها تجديها وعلى المركبة فإن الاستثناء يقع على المركبة وتبقى المخالفة على الرمز المروري للسائق.





وذكر أن تجديد المركبات من أكثر الخدمات التي يتم مراجعتها في مراكز الخدمات على مستوى الدولة، وأنه بناء على التوجيهات يستثنى دفع المخالفات وتحويل النقاط المرورية والفحص الفني للمركبات المنتهية ملكيتها بعد تاريخ 1 أكتوبر 2019 الماضي لمدة ستة شهور أي عدم تجاوز فترة انتهاء ملكية المركبة عن ستة أشهر، وذلك مراعاة لشروط السلامة المرورية وللتأكد من صلاحية المركبة.