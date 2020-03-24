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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. النقد الدولي: العديد من دول العالم تواجه أزمة مالية لمواجهة الفيروس

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:28 ص
كارثة بسبب كورونا..
كارثة بسبب كورونا.. النقد الدولي يصدم عدة دول بحدث خطير
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سمر صالح
أبرزت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الثلاثاء، تصريحات صندوق النقد الدولى حول وجود أزمة كبيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 لعدة دول.

وقال صندوق النقد الدولي، إن عشرات الدول في الشرق الأوسط ووسط آسيا تواصلت مع الصندوق طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد.

وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا على موقعه الرسمي بشأن الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم حيث اعتبر أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستعاني تراجعا كبيرا في النمو الاقتصادي هذا العام وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الصندوق إلى أن هناك العديد من الدول التي ستواجه صعوبات جمة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد خصوصا الدول التي تمزقها الحروب وبينها العراق واليمن.

وختم الصندوق أن هناك عشرات الدول التي طالبت بمساعدات مالية فورية لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا كونها غير قادرة وعاجزة بسبب عدم امتلاكها الإمكانيات المالية واللوجستية المناسبة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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