السيسي: كلفت الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .













وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال إتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.



وتابع: أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.