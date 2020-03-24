AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي: كلفت الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال إتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وتابع: أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.

حفظ الله مصر والمصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين من الصين.. ونواب: يؤكد تجاوبه وحرصه على الاستفسار عن أحوالهم.. وبرلماني: أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المغتربين

وكيل خارجية البرلمان: الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين

مصر والصين إيد واحدة.. وزيرة الصحة تتوجه إلى بكين.. القاهرة تعبر عن ثقتها في قدرة الشعب الصيني في التغلب على كورونا.. والرئاسة تتابع الإجراءات الاحترازية الوطنية وتطالب بتوفير البيانات الحقيقية

6 أيام وسط فيروس كورونا.. تفاصيل رحلة وزيرة الصحة من بكين إلى القاهرة

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: تعطيل الدراسة يكون وفق معطيات كل دولة والإجراءات المتبعة

مع السماح للسائحين باستكمال برامجهم .. الحكومة تواجه كورونا بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

ترشيحاتنا

14 يوما إما انتشار وإما انحسار.. تفاصيل الحملة الوطنية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

مليون مصاب و10 آلاف وفاة.. نتنياهو يصدم جمهور إسرائيل بـ كورونا

حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء.. تفاصيل

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة

في ذكرى رحيل حسين كمال.. لماذا غضب منه جمال عبد الناصر

هل تفعلها الحكومة.. وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تحصيل نصف قيمة الفاتورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان