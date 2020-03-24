الصفة التشريحية والكاميرات.. تطورات في واقعة العثور على جثة طفل بجوار ترعة المريوطية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفل في العقد الأول من عمره ملقاة بجوار ترعة المريوطية.





وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة العثور على الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للطفل.





فيما تجري الأجهزة الأمنية عمليات فحص لبلاغات التغيب التي تم تحريرها بالقطاع، لتحديد هوية الجثة، بالإضافة لفحص كاميرات المراقبة بمحيط منطقة العثور على الجثة.





وكشفت المعاينة الأولية للجثة وجود تمزق في ملابسه العليا وثمة جروح وخدوش بالوجه.





بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أبو النمرس، أفاد بالعثور على جثة طفل ملقاة بجوار ترعة المريوطية.





وبالانتقال والمعاينة؛ تبين أن الجثة لطفل مجهول الهوية، ١٠ سنوات، ولم يستدل على هويته.