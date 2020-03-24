لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

استعدادا لصرف المنحة الاستثنائية

وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

القوى العاملة توضح طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة





يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.





وأكد الوزير أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.





وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى في بعض المصانع، والمصابون بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.





وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.





وأوضحت الوزير كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:





· الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

· اختيار اضغط هنا للتسجيل.

· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.