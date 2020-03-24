AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:15 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
  • استعدادا لصرف المنحة الاستثنائية
  • وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن
  • تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة
  • القوى العاملة توضح طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة


يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة  والذى بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.


وأكد  الوزير أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg.


وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم  تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى في بعض المصانع، والمصابون بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.


وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.


وأوضحت الوزير كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:


·      الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

·      اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

·      اختيار اضغط هنا للتسجيل.

·      بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تخصص رقم تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب

القوى العاملة بقنا تستعد لصرف المنحة الاستثنائية لـ 5000 عامل غير منتظم

لحمايتها.. "القوى العاملة" تخصص موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

تأثروا بكورونا..القوى العاملة: تسجيل بيانات 28 ألف عامل غير منتظم الكترونيا تمهيدا لمساعدتهم

القوى العاملة: تلقينا 100 ألف رسالة من العمالة غير المنتظمة

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

ترشيحاتنا

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

فوجئ بقتيلة فيلا نجلاء فتحي تدخل أرضه.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في جوال

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للجيش والشرطة لمواجهة كورونا

رياح محملة بالأتربة وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وسط كوارث كورونا.. أين محمد صلاح

ماذا يعني حظر التجول.. صدى البلد يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل