سعر الدرهم الإماراتي في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2020

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:





سعر الدرهم الإماراتي اليوم





سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي





سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري





سجل سعر اليورو = 3.98 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو





سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.24 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.23 جنيه إسترليني





سجل سعر الدينار الكويتي = 11.77 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي





سجل سعر الدولار الكندي = 2.55 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.39 دولار كندي





سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.18 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.45 دولار أسترالي





سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 30.08 ين ياباني





سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني



