مساعدات مالية وعينية لـ14 أسرة تضررت من سوء الطقس بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم صرف اعانات اغاثة للحالات انسانية بإجمالى 14 أسرة من مراكز اجا والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين كانوا قد تضرروا خلال موجة التقلبات الجوية الاسابيع الماضية وكانت منازلهم قد تأثرت جراء الامطار الغزيرة خلال تلك الفترة بإنهيار اسقفها المكونه العروق الخشبية وتلف محتويات بعضها من الاجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات حيال الاسر المتضررة من موجة الطقس الغير مستقرة والتى تلقت المحافظة الابلاغ عنها من خلال غرفة عمليات المحافظة .





ومن جانبه اوضح وكيل الوزارة انه تم تقديم المساعدات المالية العاجلة للاغاثة المقررة فى مثل هذه الحالات وكذا تقديم مساعدات عينيه تمثلت فى اجهزة منزليه من الغسالات والبوتاجازات والبطاطين ،بالاضافه الى التكفل بسداد ايجارات شهرية لسكن عدد 4 اسر لمده 6 شهور.





واضاف وكيل وزارة التضامن ان جميع هذه المساعدات تم تقديمها من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعى والجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن بالمحافظة.



