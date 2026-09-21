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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وكينيا تؤكدان التمسك بالتوافق في ملف نهر النيل ورفض الإجراءات الأحادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي جدد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمسارات التعاون السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة السيد رئيس الجمهورية لنيروبي في مايو الماضي بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢ - ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي منتصف العام، وما يمثله من منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول القارة ودعم جهود التكامل الاقليمي.

أكد وزير الخارجية أيضاً أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل. كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وبحثا سبل تعزيز التنسيق إزاء التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الدولية والاقليمية.

وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي جمهورية كينيا الجمعية العامة للأمم المتحدة القرن الافريقي حوض النيل الأمن المائي

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