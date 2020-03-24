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محافظات

صرف 500 جنيه لـ 2335 عاملا بالمنيا وتدشين موقع لتسجيل غير المدرجين على قاعدة البيانات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أعلن المهندس يحيى عبد العزيز، وكيل مديرية القوى العاملة بالمنيا، أن المستفيدين من صرف المساعدات الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة والمسجلين بكشوف القوى العاملة بلغ 2335 عاملا، وهي العمالة المسجلة على قاعدة البيانات على قوة المقاولين.

 

وأشار "عبدالعزيز" في بيان، الثلاثاء، إلى أن تلك المساعدات سوف يتم صرفها اعتبارا من 30 مارس الجارى وحتى 28 أبريل المقبل، بواقع 500 جنيه لكل عامل من خلال مكاتب البريد. 


وذكر وكيل القوى العاملة أن تلك المساعدات يتم صرفها كل عام فى الأعياد والمناسبات العامة، موضحا أن وزارة القوى العاملة أنشأت موقعا لتسجيل غير المدرجين على قاعدة البيانات لتسجيل أسمائهم وإدراجها بمعرفة الوزارة، والتي ستقوم بالتعامل معهم طبقا للشروط التى تحددها الوزارة وقال إن المديرية قامت بإرسال بيانات العمال إلى الوزارة والمتوفر بياناتهم لدينا .


كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد قرر صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التى أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان". 


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