مدبولي: كورونا فرصة للانتقال تدريجيًا للتحول الرقمي..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الخدمات تم تحويلها إلكترونيًا بما فيها إصدار بطاقات الرقم القومي لمواجهة تكدس المواطنين للحصول على الخدمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





معتبرًا أن هذه الأزمة فرصة للانتقال تدريجيًا للتحول الرقمي لأداء هذه الخدمات وأن نعتاد على مثل هذه النوعية من الخدمات.

وتابع الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن بعض المحلات الخاصة بتقديم الأطعمة والسوبر ماركت لا يسري عليه فترة حظر التجول، ولكن لابد من أن يكون عدد المواطنين المتواجدين بها بأقل عدد ممكن، وأن يكون هناك تباعد بينهم للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية