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أخبار البلد

رئيس الوزراء: استمرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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صدى البلد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بقرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل لإعلان عدد من القرارات الهامة فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أن بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر اتخذت كل الخطوات الاستباقية طبقا لتطور حجم وانتشار الوباء في مصر.

وأكد أن خطة مواجهة الوباء تضم 3 مراحل تخطينا الأولى حينما كانت أعداد المصابين بسيطة أقل من 100، وتم فيها اتخاذ إجراءات احترازية.

وقال إنه بعد زيادة أعداد المصابين تم تطبيق المرحلة الثانية، والتي تضمنت تعليق المدارس وتخفيض العمل في الجهاز الحكومي والطيران، وأضاف: "وضعنا أمام أعيننا حسابات كثيرة، والمعيار الأهم هو أرواح المواطنين".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مؤخرا لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وأكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات.
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