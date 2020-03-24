الحكومة تغلق جميع الكافيهات والمطاعم والأندية أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من منشآت تقدم أنشطة ترفيهية، بشكل كامل لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم، الثلاثاء، لإعلان عدد من القرارات الهامة في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، استمرار العمل بقرار تخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة، وأوضح أن بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر اتخذت كل الخطوات الاستباقية طبقًا لتطور حجم وانتشار الوباء في مصر.





وقال إن خطة مواجهة الوباء تضم 3 مراحل تخطينا الأولى حينما كانت أعداد المصابين بسيطة أقل من 100، وتم فيها اتخاذ إجراءات احترازية، وأوضح أنه بعد زيادة أعداد المصابين تم تطبيق المرحلة الثانية، والتي تضمنت تعليق المدارس وتخفيض العمل في الجهاز الحكومي والطيران، وأضاف: "وضعنا أمام أعيننا حسابات كثيرة، والمعيار الأهم هو أرواح المواطنين".



