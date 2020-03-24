قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد تأجيل الأولمبياد

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى تأجيل كافة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد إعلان تأجيلها بشكل رسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد الموعد الجديد للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية مع استقرار الأوضاع والسيطرة على فيروس كورونا الخطير .



وكان شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني، أعلن توصله إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأولمبية، بشأن تأجيل طوكيو 2020.





وذكر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الياباني، أنه تم الاستقرار على تأجيل أولمبياد طوكيو، بعد محادثات بين رئيس الوزراء شينزو أبي ورئيس اللجنة الأولمبية باخ.



وأضاف الحساب الرسمي، أن الأولمبياد ستقام في صيف 2021، بدلا من الصيف المقبل.





يذكر أن عدد من الدول الكبرى على رأسهم أمريكا وفرنسا وإسبانيا، طالبوا مؤخرا بتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو المقبل إلى 9 أغسطس.