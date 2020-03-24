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محافظات

محافظ الشرقية: قرار حظر التجول يقلل الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء اليوم و ملتزمة بتطبيق كافة بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكله في جميع المراكز والمدن والأحياء. 


وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة الالتزام بكافة القرارات الاستباقية التي  تتخذها الحكومة المصرية والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.


كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ جميع القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها بكل قوة وحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لذلك.


جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من القرارات في  مؤتمر صحفي  بمقر رئاسة مجلس  الوزراء اليوم  على النحو التالي.

·حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

·إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحًا.

·إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت.

·إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل

· إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

·تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة.

· إغلاق كل النوادي الرياضية والنوادي الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية.

. مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس.

 استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين في المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضي في الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

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