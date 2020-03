هاجر أحمد تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

View this post on Instagram

#حكايات_بنات4 #عائشة من السبت الي الخميس علي @ontv الساعة 7 pm ———————————————— Thank you ❣️ Photographer @batoolaldaawi Styled by @abeerelbadrawy Makeupartist @ehab_mahrous @kota_ramy @hany_ellithy Hairdresser @haithamdahab00 @amr88met3ab @mohamedfatota72