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فن

هاجر أحمد تروج لمسلسلها الجديد حكايات بنات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:10 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران


روجت الفنانة هاجر احمد عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لمسلسلها الجديد "حكايات بنات"، الذى يعرض حاليا الساعة 8:30 مساء على قناة "on".


ونشرت هاجر احمد صورة وعلقت قائلة: " مسلسل #حكايات_بنات (عائشة من السبت للخميس"

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" من بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن، وكانت تدور أحداث المسلسل حول حياة 4 فتيات، ملقيا الضوء على علاقتهن بعائلاتهن، وحياتهن الخاصة، وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.

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