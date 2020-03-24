آخر صلاة في المسجد الأقصى قبل إغلاقه .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات ظهر من خلالها مقطع فيديو تم تسجيله أثناء أداء آخر صلاة تمت في المسجد الأقصى قبل إغلاقه خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وتجلت الأدعية أثناء أداء الصلاة بزوال هذا الوباء الخطير وابتعاده عن الناس.
قررت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس اليوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى واستمرار الصلاة فى ساحاته بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال الشيخ عمر كسوانى مدير المسجد الأقصى لرويترز "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".
وأضاف "الصلاة ستكون فى ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".