آخر صلاة في المسجد الأقصى قبل إغلاقه .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات ظهر من خلالها مقطع فيديو تم تسجيله أثناء أداء آخر صلاة تمت في المسجد الأقصى قبل إغلاقه خوفا من انتشار فيروس كورونا.









وتجلت الأدعية أثناء أداء الصلاة بزوال هذا الوباء الخطير وابتعاده عن الناس.







