الجزائر تعلن عن ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت الجزائر ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "النهار أونلاين"، سجلت وزارة الصحة في الجزائر 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 264.





كما سجلت وفاة مصابين اثنين في ولاية بومرداس شمالي البلاد، ليصل إجمالي وفيات كوورنا إلى 19 شخصا.





وفي صدد ذلك أعلنت الجزائر، عن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا في البلاد، وذلك باستخدام العلاج المسمى "الكلوروكين".





وقالت وزارة الإعلام الجزائرية إن الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة.





وأضافت أن الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا، حيث أعطى نتائج واعدة في مواجهة كورونا.





وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق عن اعتماد بروتوكول في وصف علاج المصابين بكورونا استنادا لتجارب بعض الدول.





وكانت السلطات الجزائرية أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 230 حالة.



