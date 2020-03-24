"المصريين الأحرار" يواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا بأسيوط

واصلت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط حملة تعقيم وتطهير الأماكن العامة وتوزيع زجاجات كلور وكحول وجوانتي طبي على المواطنين والمنازل.





قال محمد أبوعين أمين شباب أسيوط، ان ذلك يأتي طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والنائب جمال عباس أمين أسيوط بتكثيف مجهود شباب الحزب بتعقيم وتطهير المنشآت العامة والشوارع والمنازل حفاظا على المواطنين وحماية الوطن.



