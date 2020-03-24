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برلمان

"المصريين الأحرار" يواصل حملة التوعية والوقاية من كورونا بأسيوط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:38 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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فريدة محمد - حسن رضوان
واصلت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط حملة تعقيم وتطهير الأماكن العامة وتوزيع زجاجات كلور وكحول وجوانتي طبي على المواطنين والمنازل.

قال محمد أبوعين أمين شباب أسيوط، ان ذلك يأتي  طبقا  لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والنائب جمال عباس أمين أسيوط بتكثيف مجهود شباب الحزب بتعقيم وتطهير المنشآت العامة والشوارع والمنازل حفاظا على المواطنين وحماية الوطن.

وأضاف، ان شباب الحزب اجروا تعقيما لعدد من المدارس والوحدات الصحية والمحلية والمنازل وتوزيع جوانتي وكحول على المواطنين ونظل دائما فى خدمة الشعب المصرى، حفاظا على الدولة المصرية واستكمالا لما تقوم به الدولة من مجهود وتوعية للمواطنين.
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