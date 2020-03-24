وزير الأوقاف: ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها.
وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح، أن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين ، وينبغي تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص ، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات .
وطالبت وزارة الأوقاف جميع مديري المديريات بالمحافظات بغلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان وضرورة عدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب .