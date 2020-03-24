وزير الأوقاف: ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها.





وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح، أن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين ، وينبغي تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص ، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات .





وطالبت وزارة الأوقاف جميع مديري المديريات بالمحافظات بغلق المسجد غلقًا تامًا وعدم ترك الباب مفتوحًا أثناء رفع الأذان وضرورة عدم فتح المساجد أو الزوايا لأي سبب .



وطالبت الوزارة في منشور تم تعميمه على جميع المديريات إرسال تقرير مفصل بحد أقصى غدًا الأربعاء إلى رئيس القطاع الديني ، متضمنا بيانا مكتوبا ومعتمدا بأنه لا يوجد مسجد ولا زاوية واحدة إلا وهي في عهدة عامل ، وتحت إشراف إمام من الأئمة . وإذا ثبت أن هناك مسجدًا أو زاوية واحدة ليس بها عامل مسئول عنها ، فالمسئول عن غلقها وأخذ مفاتيحها مفتش المنطقة ومدير الإدارة ، وعليهما تقع مسئولية أي تقصير في تنفيذ التعليمات .



كما حذرت الأوقاف من إنهاء خدمة أي إمام من الأئمة أو عامل من العمال تثبت مخالفته للتعليمات و إنهاء خدمة أي مفتش أو مدير إدارة أو قيادي يثبت تقاعسه عن أداء واجبه .



