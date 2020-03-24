رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بسبب فيروس كورونا

طمأن الفنان رامي جمال جمهوره بسبب الأحداث التى تمر بها بمصر بعد وجود حالات لفيروس كورونا.

وكتب رامي عبر "تويتر": كل يوم من ساعه بدايه الكابوس ده وانا عارف انه اختبار من ربنا ولازم نبقي واثقين في الفرج ربنا لما بيدي ابتلاءً بيبقي عاوز يعلمنا ويقربنا لانه لو اراد اهلاكنا لكان تعالو زي ما بنطهر كل حاجه حوالينا نطهر كل حاجه فينا هيجي الوقت وهنفتكر الفتره دي وهنفرح برحمة ربنا وكشف الغمة".

وكان قد نشر الفنان رامي جمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن فيروس كورونا، وفكرة التزامه بالعزل الاجتماعي؛ خشية إصابته بالفيروس.

وقال رامي جمال : "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مابشوفش فيه غير شخص واحد؛ عشان خايفة إنه يعديني، والنهاردة بس انا فتحت الباب 2 مليون مرة، ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت.

وأضاف رامى: "والله فتحت لـ 6 أشخاص مختلفين، وكل مرة تقولي الكحول، واغسل ايدك، أنا فرصة إصابتي من على باب البيت، أكتر بكتير من لو نزلت".