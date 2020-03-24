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فن

الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:22 م
دعاء صلاح
دعاء صلاح
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أحمد إبراهيم
أجهشت الإعلامية دعاء صلاح، بالبكاء، خلال رسالة حرصت على توجيهها للناس، للتصدى لوباء كورونا.

وأعربت دعاء، في فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، عن استيائها من التعامل السيئ لبعض الناس تجاه وباء كورونا، بجانب سخريتهم من الفنانين والإعلاميين من كثرة تقديم النصائح لهم. 

وتابعت "مندهشة ودمي بيبقى محروق من الناس اللي بتغني لكورونا أو عاملين مشهد تمثيلي بيتريقوا فيه.. في الوقت اللي ناس تانية ببلاد أخرى بتموت فيه". 

وأضافت: "فيه ناس كتير مازالت مش فاهمة إن إحنا في خطر، يا ريت بلاش ناخد الموضوع بهزار، ونتحمل المسئولية مع بعض، عشان منندمش، ووقتها الندم هيكون ملوش مكان". 
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