الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

أجهشت الإعلامية دعاء صلاح، بالبكاء، خلال رسالة حرصت على توجيهها للناس، للتصدى لوباء كورونا.





وأعربت دعاء، في فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، عن استيائها من التعامل السيئ لبعض الناس تجاه وباء كورونا، بجانب سخريتهم من الفنانين والإعلاميين من كثرة تقديم النصائح لهم.





وتابعت "مندهشة ودمي بيبقى محروق من الناس اللي بتغني لكورونا أو عاملين مشهد تمثيلي بيتريقوا فيه.. في الوقت اللي ناس تانية ببلاد أخرى بتموت فيه".



