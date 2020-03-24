AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عاجل.. الأعلى للجامعات يلغي امتحانات الميدتيرم بعد تعليق الدراسة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:14 م
طلاب
طلاب
Advertisements
نهلة الشربينى
أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالإشارة الي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم وبالأخص قرار مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠، على قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ ووفقا للمادة الخامسة (٥) من قراراته فإنه قد تقرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد. 

وأشار المجلس الأعلي للجامعات إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
بعد مد تعليق الدراسة .. التعليم تستمر في تفعيل منصات التعلم عن بعد .. وشوقي : سنعلن قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، منوها بأن من يستثنى من هذا القرار هم العاملين في المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن إلغاء امتحانات الميدتيرم في هذه الحالة

عميد حاسبات حلوان: نسبة نجاح التعليم عن بعد تتعدى 90%

عميد هندسة عين شمس: تأجيل امتحانات الميدتيرم أسبوعًا فقط

مفاجآت جديدة بشأن الدراسة.. رئيس الوزراء يوضح خطة مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

بالفيديو.. قرارات الدولة الصادرة اليوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

قرار هام من الجامعات بعد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

السيسى يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم .. صور

بريطانيا تسجل ارتفاعا هائلا في عدد إصابات ووفيات كورونا

بعد أنباء ظهور فيروس جديد في الصين .. تعليق ناري من هنيدي

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

أمريكا تنهار أمام كورونا .. تسجيل 600 وفاة و 44 ألف إصابة بالفيروس القاتل

بسبب كورونا.. مدبولي يقرر إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز