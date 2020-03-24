عاجل.. الأعلى للجامعات يلغي امتحانات الميدتيرم بعد تعليق الدراسة

أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالإشارة الي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم وبالأخص قرار مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠، على قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ ووفقا للمادة الخامسة (٥) من قراراته فإنه قد تقرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد.
وأشار المجلس الأعلي للجامعات إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوما إضافية، منوها بأن من يستثنى من هذا القرار هم العاملين في المستشفيات.