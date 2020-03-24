عاجل.. الأعلى للجامعات يلغي امتحانات الميدتيرم بعد تعليق الدراسة

أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالإشارة الي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم وبالأخص قرار مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من تاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠، على قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ ووفقا للمادة الخامسة (٥) من قراراته فإنه قد تقرر إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد.





وأشار المجلس الأعلي للجامعات إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.

بعد مد تعليق الدراسة .. التعليم تستمر في تفعيل منصات التعلم عن بعد .. وشوقي : سنعلن قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

قرار هام من الجامعات بعد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.. تفاصيل

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.



