الصحة العالمية تكشف موعد تطبيق حظر التجول بشكل كامل في مصر.. فيديو

قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحكومة فى أى مكان تتخذ قرار الحظر الكامل فى حالة عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي.





وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن مصر ستقوم بفرض حظر كامل والجلوس فى البيت حالة عدم التزام المواطنين بالتعليمات.





وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، إلى أنه يطالب جميع الدول بتطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية.





وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المواطنين بتجنب السفر بين المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا، لان الالتزام بالمنزل سيؤدي لتقليل فرص الإصابة الناتجة عن التجمع والازدحام.





وأشار إلى أن مصر اتخذت الإجراءات فى مواجهة كورونا بشكل تدريجي طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التزام المصريين بإرشادات الحكومة سيؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.