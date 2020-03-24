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أخبار البلد

بعد قرار رئيس الوزراء.. نقابة البيطريين توقف العمل أسبوعين للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدر الدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، قرارًا إداريًا بوقف العمل بالنقابة لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدا الأربعاء ٢٥ مارس الجاري وحتى ٧ أبريل المقبل.

جاء ذلك استنادًا إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، والقرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٠ بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة الاطباء البيطريين، واللائحة المالية والإدارية للنقابة المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بشأن إيقاف العمل بالمصالح الحكومية.

وعلى جهة الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
بعد قرار رئيس الوزراء.. نقابة البيطريين توقف العمل أسبوعين للحد من انتشار كورونا
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