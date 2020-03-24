2444 حالة في 24 ساعة.. ارتفاع ضخم بعدد الإصابات بـ كورونا في فرنسا

أفادت قناة "العربية"، فى خبر عاجل، بأن فرنسا أعلنت تسجيل 2,444 إصابة جديدة بفيروس الكورونا خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 22,300.





كانت وسائل الإعلام الفرنسية نشرت اليوم الثلاثاء بشري سارة داخل باريس عن دوائين فعالين ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





وظهرت دراسة جديدة في فرنسا أن الجمع بين دوائين معروفين في السوق أدى إلى تحسين حالة المرضى بفيروس كورونا بدرجات متفاوتة وادى الى انخفاض إفراز الفيروس إلى الصفر.





ووفقًا للدراسة، فإن توليفة من دوائين معروفين وفي غضون ستة أيام ادى الى تحقيق انتعاش لدى مرضى الكورونا ويصفه الخبراء بأنه "بقعة أمل".





وفي دراسة قادها باحثون في جامعة مرسيليا في فرنسا ، تم إعطاء مزيج من دوائين قديمين: مضاد حيوي أزينيل (أزيثروميسين) ودواء الملاريا يسمى كلوروكوين (فالكونيل) ، والذي تم استخدامه بالفعل في العديد من الحالات في إسرائيل لعلاج المرضى الحادين (حيث كان سائق الحافلة يتحسن في المنزل).





وتم إعطاء العلاج المشترك إلى 20 مريضا بكورونا بدرجات متفاوتة من الشدة. كان بعضها بدون أعراض، وبعضها مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، وبعضهم كان مصابًا بالالتهاب الرئوي. قام الباحثون الطبيون بحقنهم مع عينة من فتحة الأنف ووجدوا أن المرضى الذين تلقوا تركيبة الدواء انخفض التاثير الفيروسي إلى الصفر.





وكتب الباحثون "على الرغم من العينة الصغيرة، أظهرت الدراسة أن علاج الكلوروكين بإضافة مضادات حيوية أزيثروميسين اعطى نتيجة ايجابية".





Azanil هو مضاد حيوي طويل يستخدم لعلاج الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.





اما دواء Sanofi ، Chloroquine ، مخصص لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل وهو أيضًا دواء قديم يعتبر آمنًا ويعتقد أنه قد يؤثر على آلية استزراع فيروس الكورونا في الخلايا.





وقالت صحيفة"إسرائيل اليوم" أن العديد من المستشفيات في إسرائيل قد اشترت بالفعل عقارًا مضادًا حيويًا بالكامل".





ويقول البروفيسور شاي أشكنازي ، رئيس جمعية طب الأطفال وأخصائي الأمراض المعدية وعميد كلية الطب : "تُظهر الدراسة بيانات الفعالية لمجموعة الأدوية هذه واستجابة جيدة للعلاج وبطبيعة الحال ، من أجل استخدام دواء ، هناك حاجة إلى دراسة مضبوطة تتضمن مراقبة لإيجاد الفعالية والأمان. هذه دراسة غير خاضعة للرقابة".



