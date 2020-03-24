بعد تأجيل أقساط الديون.. اقتصادية النواب: إجراءات الحكومة تؤكد حرصها على صحة المواطن

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرارات الحكومة والبنك المركزي التي تجلت فيه الزام البنوك بتأجيل أقساط ديون الأفراد والشركات 6 أشهر دون أعباء، مؤكدًا خطة مهمة لصالح المواطن المصري.





وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي قام بتخاذ هذه القرارات لمواكبة تطورات تطورات أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية ظهور الفيروس في مصر حتي الآن كلها تصب في صالح المواطن وتؤكد حرص الدولة على صحة المواطن في المقام الاول.





ووجهه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان التحية للحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الضخمة التي يقومون بها من اجل القضاء على فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.





وتابع النائب حديثة:" مفيش حكومة في العالم عملت اللي عملته حكومة مصر من أجل المواطنين".





وطالب النائب بضرورة أن يقوموا علماء الدين بطلاق عملات توعية المواطنين للالتزام بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة وعدم النزول من المنازل.





يأتى ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، بدون أعباء مالية على أن يشمل ذلك البطاقات الائتمانية.





وقال البنك المركزي ، في بيان له اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس (كورونا)، والحاق الصادر يوم 16 مارس 2020 بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 شهور، يلتزم البنك بعدم تطبيق أية عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.





وأوضح أن الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدتة ستة شهور، مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.









وأشار إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل جميع القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي على ألا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.





وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.



