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أخبار البلد

سيارات الشرطة تجوب شوارع عين شمس لمتابعة التزام المواطنين بالقرارات.. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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مريم عزت _احمد بيسو
ظهرت سيارات الشرطة مساء اليوم، وهي تجوب شوارع عين شمس لمتابعة تنفيذ المواطنين للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها رئاسة الوزراء   صباح اليوم  بخصوص تطبيق حظر التجوال . 


وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي الجمعة والسبت وإغلاق المقاهي والكازينوهات  طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.    


وتم إغلاق  جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطنى العاصمة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى. 
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