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برلمان

المصريين الأحرار بإدكو يحارب "كورونا" بالتوعية وتوزيع أدوات الوقاية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز ادكو بتوزيع فلايرز للتوعيه وطرق الوقاية من فيروس "كورونا" بمركز ومدينة إدكو، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لاعلاء درجات الوعي  للوقاية من الفيروس المنتشر، واتساقا مع تحركات القيادة السياسية.

كما قام أعضاء هيئة مكتب الحزب أيضا بتوزيع الكحول الايثيلى على المواطنين مع شرح كيفية الإستخدام الصحيح للحفاظ على الصحة العامة و للحد من انتشار الفيروس وكان ذلك فى كل شوارع مركز ادكو وقريه المعدية وكل المحلات التجارية والصناعية.

وفي سياق متصل تزامنًا "عيد الأم" مع الأحداث التي تمر بها البلاد؛ حرص شباب المصريين الأحرار  قاموا أيضا بتوزيع الورود على  الأمهات بمناسبه عيد الأم.
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