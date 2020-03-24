المصريين الأحرار بإدكو يحارب "كورونا" بالتوعية وتوزيع أدوات الوقاية

قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز ادكو بتوزيع فلايرز للتوعيه وطرق الوقاية من فيروس "كورونا" بمركز ومدينة إدكو، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لاعلاء درجات الوعي للوقاية من الفيروس المنتشر، واتساقا مع تحركات القيادة السياسية.





كما قام أعضاء هيئة مكتب الحزب أيضا بتوزيع الكحول الايثيلى على المواطنين مع شرح كيفية الإستخدام الصحيح للحفاظ على الصحة العامة و للحد من انتشار الفيروس وكان ذلك فى كل شوارع مركز ادكو وقريه المعدية وكل المحلات التجارية والصناعية.



