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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وخطيب بالشرقية لمخالفة قرار غلق المساجد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:19 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة توفيق أحمد فؤاد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية لقيامه بفتح المسجد وإلقاء درس به وامتناعه العمدي عن تنفيذ تعليمات الأوقاف بغلق المساجد في هذه الآونة.


ووجه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف الشرقية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الشرقية بعمل بلاغ لمعالي النائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.


وأكد "جمعة"، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.


وأوضح الوزير أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.


وشدد وزير الأوقاف أن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد  غلقًا كاملًا  في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة.

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