حكومة الأردن تقرر تخفيف إجراءات حظر التجول بسبب كورونا

قررت الحكومة الأردنية تخفيف حظر إجراءات التجول في البلاد التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقال رئيس الوزراء الأردني إنه سيتم فتح المحال الصغيرة في الأحياء بدءا من الأربعاء، والأسواق الكبيرة بخدمات التوصيل بدءا من الخميس.





وأوضح "سنبدأ بفتح محال المواد التموينية الأساسية ومحالت بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحال بيع المياه بعد استكمال تزويدها بالمواد والسلع واستكمال جاهزيتها بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء اعتبارا من صباح الأربعاء".





وأوضح أن أية محال أخرى سيصدر بها قرار في حينه، على أن يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقل عن متر ونصف، للأعمار ما بين ( 16 - 60) عاما.





كما أكد الرزاز على استمرار منع حركة المركبات منعًا باتًا باستثناء المصرح لهم بذلك، على أن يتم إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص.



