دعوات خبيثة.. محافظ الإسكندرية يستنكر السخرية من متظاهري كورونا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ما حدث أمس من مسيرات ضد فيروس كورونا، أمر معاكس للإجراءات للوقاية منه.





وأضاف الشريف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "اون اي" : "الناس خرجوا ظنا منهم أنهم خارجون إلى الدعاء، ولكن مع زيادة أعداد الناس أصبح هناك تجمع"، موضحا أن تلك الدعوة هي دعوة خبيثة من بعض الباحثين عن خراب مصر.





وأوضح الشريف، أن هذا الأمر جعلنا نحتاط ونلتزم ونكون أكثر انضباطا، موضحا أن السخرية مما حدث في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "فيه فرق بين الظرف والاستظراف"، مؤكدا أن ما حدث من المصريين أمس وتعليقاتهم على ما حدث أمر غير مقبول.





وقالت الإعلامية بسمة وهبة ، ان وضع الاستهتار بفيروس كورونا؛ كان لابد له أن يواجه بقرارات قوية من الدولة؛ خاصة أنها كانت تتسول وتناشد المواطنين المكوث في البيت وعدم الخروج خوفا عليهم من انتشار فيروس كورونا.





وأضافت: " الدولة كانت بتقول للناس قبل الحظر بلاش الخروج والتجمعات، عشان ميحصلش فينا زي ايطاليا وفرنسا"، موضحة ان المواطنين كانوا يتحايلون على الدولة ويفتحون المقاهي ويقيمون الافراح ويخرجون في الشوارع.









وتابعت وهبة: " اللي مش خايف على نفسه يخاف على أهله؛ وكل اللي حصل في الاسكندرية قلة وعي وتحريض اخواني؛ ازاي نعمل مسيرة ضد الفيروس".





واستطرد: " يا مثبت العقل والدين يارب ازاي يعني نتظاهر ضد فيروس.. الدولة واعية وصاحية للمؤامرات".