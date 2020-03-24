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رياضة

رمضان صبحي يكشف عن مكالمة محمد صلاح معه بعد وصول المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:27 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
أكد رمضان صبحي نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد صلاح اضافة للمنتخب في الأولمبياد ولكنه ليس من يقرر انضمامه والقرار من الجهاز الفني.

وأضاف رمضان خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن محمد صلاح تواصل معه عقب الفوز ببطولة أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سن والوصول للأولمبياد.

وتابع: محمد صلاح هنأني بالفوز والتواصل معه دائم ولا يوجد أي أزمة بين صلاح وبين جميع لاعبي المنتخب سواء الفراعنة الكبار أو الشباب.

وأشار صبحي إلى أن، محمد صلاح في الغالب هو من يتواصل مع اللاعبين، وهو محب لكل ماهو متعلق بمصر. 
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