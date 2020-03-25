لمواجهة كورونا .. استمرار تطهير المنازل والمنشآت الخدمية والشوارع في المنيا

تواصل أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا لليوم الثالث، برئاسة النائب عمرو غلاب أمين الحزب محافظة المنيا وبرعاية عاطف عمر أمين المركز وإشراف أحمد أبو غرارة أمين التنظيم حملة تطهير كبرى بـ 60 نجع وقرية بدائرة مركز المنيا ضد فيروس كورونا بمشاركة أمانات التنظيم والشباب، والعمل الجماهيرى، والمتابعة والتواصل الاجتماعى، المرأة، العمال والفلاحين، تنمية الموارد، والعلاقات العامة وبحضور الأمناء المساعدين.





وقال عاطف عمر أمين الحزب، أن الحملات شملت مجالس البرجاية ودمشير وبني أحمد وصفط الخمار وطوخ الخيل وبني محمد سلطان وتله ونزلة حسين.





وأوضح أحمد أبو غرارة أمين التنظيم أن فرق التطهير انطلقت لتطهير المنازل والأماكن العامة والأسواق والمنشآت الخدمية ووسائل المواصلات ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات علي مستوي المركز بالاضافة الي حملات توعيه وتوزيع بوسترات للتوعية للمواطنين بقري صفط الغربية ومحجوب وشلقامي وطوة.





يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين.

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