يتحدى كورونا .. راغب علامة يستعد لأحدث أغانيه

في برنامج "منا وجرّ" عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة عن الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يتصدون لـ تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19.

وتقول كلماتها: "في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال".

من جهة أخرى أعلن الفنان راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية.

وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "mtv" اللبنانية، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغًا زهيدًا".

وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "mtv" اللبنانية، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغًا زهيدًا".

وأضاف راغب علامة، "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".



