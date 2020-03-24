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فن

يتحدى كورونا .. راغب علامة يستعد لأحدث أغانيه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:30 م
راغب علامة
راغب علامة
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سعيد فراج
أعلن الفنان ​راغب علامة​، في برنامج "منا وجرّ" عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة عن الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري والأجهزة الأمنية اللبنانية، الذين يتصدون لـ تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19.

وأوضح راغب علامة، أن الأغنية من كلمات الشاعر: نزار فرنسيس، وألحان: جان ماري رياشي، وتقول كلماتها: "في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال".

من جهة أخرى أعلن الفنان راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية. 

وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "mtv" اللبنانية، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغًا زهيدًا". 

وأضاف راغب علامة، "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".

وأكد راغب علامة "نحن بحاجة أن نكون يدًا بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني".
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