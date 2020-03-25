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توك شو

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوضح ماذا يعني أن يكون الشخص قاضيًا.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:35 ص
سعيد مرعى
سعيد مرعى
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إبراهيم القادري
قال المستشار سعيد مرعى محمد، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القاضى يتحمل مسئولية كبيرة في إقامة العدل بين الناس.

وأضاف سعيد مرعى خلال حواره في برنامج ابن مصر المذاع علي قناة المحور، أن العدل صفة من صفات المولى عز وجل كما أن العدل هو اسم من أسماء الله وذلك لأن الله سمى نفسه العدل.

وأوضح سعيد مرعى، أن العدل هو اسم أما العادل هو صفة كما أن "الله" استأثر به وفضل ان يكون من أسمائه العدل وليس من صفاته العدل حتي يتجسد في الله عز وجل العدل المطلق.

وتابع: أن عدل الله بين جميع مخلوقاته هو العدل المُطلق وليس على البشر فقط.

واستكمل: أن الله يوم القيامة يفصل بالعدل وذلك لأن من حق البشر أن ينعم بالعدل  .
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