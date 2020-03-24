هشام حطب: قرار تأجيل أولمبياد طوكيو كان متوقعا .. وانفراجة فى إيقاف رباعى الأثقال



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه تمت مناقشة موقف رباعي رفع الأثقال بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للعودة من جديد وإلغاء قرار الإيقاف.

وتابع:"التأجيل فرصة للبطل ايهاب عبد الرحمن لاستعادة مستواه المعروف عقب العودة من الإيقاف ".







قال المهندس هشام حطب ، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، إن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو "2020"، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كان متوقعا عقب انتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرا إلى اتخاذ اللجنة كافة الإجراءات لتكون على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت.