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أخبار العالم

برئاسة الملك سلمان.. حدث مهم في السعودية الخميس.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:09 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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ميـــس رضــا

تحتضن المملكة العربية السعودية قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا .

وأعلنت ​الرياض​ أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة ​فيروس كورونا​.

وأفادت الأمانة العامة السعودية للمجموعة عن أن الرياض ستستضيف القمة الافتراضية لدول "G20" بعد غد الخميس للمضي قدما في "تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي"، مشيرةً إلى أن القمة "سيشارك فيها كذلك زعماء كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إضافة إلى الإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

 

وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك، الخميس، في قمة طارئة لمجموعة العشرين تعقد عبر الإنترنت بدعوة من السعودية التي تترأس مجموعة العشرين بالدورة الحالية.

 

واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي دعت له الرياض وعقد في وقت سابق، على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية.

 

وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة في بيان، الاثنين الماضي، الإعداد لقمة افتراضية لقادة دول المجموعة برئاسة السعودية "خلال أيام قليلة".

 

وبحث الوزراء المجتمعون دور صندوق النقد والبنك الدوليين وجهات الإقراض الثنائي ومتعدد الأطراف في معالجة مخاطر الديون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

 

واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن كثب بما يشمل تأثيراته على الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وعلى وضع خطة عمل مشتركة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات فردية وجماعية.

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