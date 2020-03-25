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النائب فرج عامر يطالب المدارس الخاصة برد جزء من مصروفات الترم الثاني.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:56 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عادل نصار

أطلق النائب فرج عامر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، دعوة لأصحاب المدارس الخاصة والأندية برد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني للأهالي، نظر للظرف الصعب التي تمر به البلاد وفي ظل تفشي وباء كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء الثلاثاء، أنه :"اتمنى أن تستجيب المدارس الخاصة لدعوتي، والأندية كمان ترجع الفلوس، والمدارس تحط الفلوس على الترم الجديد"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعبر عن أحساس وطني من أصحاب المدارس.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا نوع من التكافل والإحساس بالآخر في أزمة عالمية، والدولة تتخذ إجراءات كثيرة تخفف عن الناس.

وفي السياق نفسه أشار فرج عامر، إلى أن المظاهرات التي انطلقت مساء أمس، تعد عملية إجرامية وكل من شارك فيها سافل، وهى خطة سافلة مدبرة وعدد قليل من شارك فيها، مطالب بتوقيع عقوبات حازمة على كل من شارك فيها كونه يساهم في زيادة عدد المصابين.

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