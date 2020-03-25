فيديو مؤثر .. ممرض يبكى على طفله بسبب كورونا

قصص مؤثرة ومأساوية يعيشها العالم منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد- 19"، حكايات ومشاهد يومية لمن يتعامل مع هذا الفيروس القاتل عن قرب، وتحديدًا الفرق الطبية التي هجرت أسرها وتخشى الاختلاط بهم.





د تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأحد العاملين في قطاع الصحة بالسعودية لحظة لقائه مع ابنه منذ فترة طويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





حيث ظهر الرجل في الفيديو وهو يتحاشى احتضان أبنه أو حتى الاقتراب منه خوفًا من أن يكون حاملًا للفيروس وينقله له ويصاب بالفيروس القاتل.





وقد أعلن مؤخرًا عن أعداد المصابين في المملكة العربية السعودية ليبلغ عددهم 205 حالة جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة لمغترب أفغاني.