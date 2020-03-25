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توك شو

محافظ الشرقية يحارب كورونا بإغلاق 256 سوقاً عشوائية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:27 ص
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم إغلاق ما يقرب من 256 سوقا عشوائية، باعتبار أن المحافظة تعتبر أحد أكبر محافظات الجمهورية، حيث تضم 19 مركزًا ومدينة وحياً، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "غراب" خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " أون اي"، وتقدمه الإعلامية " بسمة وهبة"، إن الإجراءات التي تتم داخل المحافظة تتم طبعا للإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، من خلال منع التجمعات وغلق صالات الألعاب الرياضية، وملاعب الكرة والأسواق الأسبوعية التي تضم تجمعات.

وأشار الى ان نسبة التزام اهل الشرقية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  100%.

وأكد المحافظ عمل حملات توعية مستمرة من خلال الرائدات الاجتماعيات ومشاركة الشباب، موضحا أن مصر دخلت في الجدية والوعي، وأن الالتزام في صالح الجميع، ولابد من التكاتف من أجل عبور تلك المرحلة.
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