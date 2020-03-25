هل ينضم حسام عاشور لهم؟.. 4 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي فقط طوال مسيرتهم

أثار إعلان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عن رحيل حسام عاشور الملقب بـ "المسمار" عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.





وعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية له فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى.





عاشور رفض هذا الأمر، وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة وخرج بعدها اللاعب وقال في تصريحات صحفية: "الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء لكن الأهلي باعني" .



