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رياضة

هل ينضم حسام عاشور لهم؟.. 4 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي فقط طوال مسيرتهم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أثار إعلان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عن رحيل حسام عاشور الملقب بـ "المسمار" عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.

وعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية له فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى.

عاشور رفض هذا الأمر، وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة وخرج بعدها اللاعب وقال في تصريحات صحفية: "الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء لكن الأهلي باعني".

ويعد حسام عاشور من ضمن 4 لاعبين أساطير داخل جدران التتش لم يعرفوا معنى إرتداء قميص آخر غير الأهلي طوال مسيرتهم، وهم: 

مصطفى عبده

 لمدة 16 عاما.. من 1971 إلى 1987

هادي خشبة

لمدة 16 عاما بين 1990 و2006

أسامة عرابي

17 سنة، بين عامي 1982 و1999

ربيع ياسين 

12 عاما، من 1979 إلى 1991

محمود الخطيب 

من 1972 إلى 1988 لمدة 16 عاما

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